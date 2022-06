Nicole Neumann volvió de sus vacaciones por Italia y Francia y sorprendió a sus seguidores de Instagram. En su cuenta tiene una comunidad de 1,9 millones de seguidores con quienes acostumbra compartir sus outfits y sus paseos.

En esta ocasión la modelo compartió una promoción de su trabajo. ”Sumate que hoy tenemos un PRO GRA MÓN !!”, expresó refiriéndose a Los 8 escalones del millón. El outfit que usó para este episodio fue super canchero, constaba de un conjunto en composé de saco y pantalón tiro alto marrones y un top negro cut out.

Nicole Neumann compartió el outfit que usó para "Los 8 escalones del Millón". Foto: Nicole Neumann

Cuál es el problema existencial de Nicole Naumann

Durante el programa del cual Nicole Neumann es jurada, Los 8 escalones del Millón, Guido Kaczka le realizó una pregunta a una concusante sobre aves. Lyúrkarys, quien tenía que responder fue interpelada por la modelo por sus largas y prolijas uñas.

Nicole Neumann le preguntó si eran postizas o de verdad: “¿Las uñas son kapping como las mías o son postizas?”. La participante le respondió que eran esculpidas por ella misma. Fue entonces cuando la modelo confesó: “Yo tengo dos problemas existenciales con las uñas. Una, es escribir... escribo en japonés con las uñas. Y después, tirar la cadena del inodoro”.

“¡Es muy complicado! Una vez se me trabó el dedo porque quería poner el puño, porque con la uña me la quiebro. Y casi me tengo que llevar la tapa del inodoro conmigo, te juro” siguió contando la novia del corredor de autos. Por su parte la participante confesó no tener inconvenientes.