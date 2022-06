Nicole Neuman regresó al país tras varios días en Europa junto a su pareja Manu Urcera y dos de sus hijas. Sin embargo, las cosas no han estado en calma con respecto al tema Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Nicole Neumann posó desde Francia. Foto: Nicole Neumann

Según señalaron en “Socios del Espectáculo”, Neumann le habría pedido que Fabián Cubero asistiera junto a ella a terapia. “Nicole se presentó a los abogados para hacer un pedido de terapia coparental, para llevarse bien con Cubero, pero él no les atiende el teléfono a las terapistas”, contó Karina Iavícoli. Luego reprodujo una fuerte frase de Neumann sobre Cubero: “Espero que él sane”.

Además, la panelista señaló que Neumann asegura que Cubero está al pendiente de su vida: “Las chicas les cuentan que Cubero vive pendiente de su vida en redes y que tiene cuentas truchas”.

Luego agregó: “Y (Nicole) me dijo que le acota maldades a su hija, como ‘tu mamá es una mentirosa’ o ‘a tu mamá lo único que le importa es tener un novio con plata’”

Sin embargo, esto no ha sido el único conflicto por estos días en los que se señala a Neumann, Viciconte y Cubero.

El conflicto por los canjes de Mica Viciconte y Nicole Neumann

Hace unos días, Mica Viciconte aseguró a través de una historia de Instagram que estaba viviendo una especia de boicot en el tema de los canjes que realiza con diferentes marcas.

“Segundo llamado que recibe una marca con la cual trabajo hace mucho e incluso he comprado prendas ahí, diciendo que no me den ropa y que si lo hacían no iba a venderles más”, explicó.

La historia que Mica Viciconte compartió en Instagram.

Luego agregó: “Quiero creer que estas cosas no pasan, llamé a la marca directamente y no dan la cara... Sepan que la vida es un boomerang. Soy de esas personas que ama ayudar a emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie”.

Mica no mencionó a Neumann en su posteo, pero en “Socios del Espectáculo” aseguraron que sería una indirecta relacionada con la expareja de Cubero.

Tras su llegada de sus días en Europa, Nicole fue consultada por un móvil de Socios del Espectáculo sobre este supuesto boicot contra Viciconte, a lo que ella aseguró no saber nada. “No sé ni qué estuvo subiendo. No me interesa. Ningún problema”, expresó.