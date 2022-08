Recién llegada de su escapada a San Martín de los Andes por las vacaciones de invierno, Nicole Neumann regresó a Buenos Aires y ya retomó con su agenda plagada de compromisos. Además de volver a su lugar en la pantalla chica en “Los 8 escalones del millón”, la modelo se mostró cautivante en una noche de gala.

En su mejor momento con Manu Urcera después de cumplir su primer año de novios, los tortolitos se muestran cómplices y con mucha confianza. Junto al piloto de carreras, compartió su viaje a la Patagonia y también varias salidas del país y demotraron ser una pareja todo terreno.

Nicole Neumann y Manu Urcera Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

En la noche del martes, la modelo acompañó al deportista de 31 años en una velada muy especial por el aniversario de Turismo Carretera ACTC que se llevó a cabo en el Teatro Colón. Para ello, la modelo se vistió muy elegante y desbordó su sensualidad en las redes sociales.

Con un outfit muy jugado y original, Nicole Neumann lució un vestido negro con fajas de brillo, hombreras y un tajo para el infarto. Completó el look con sandalias plateadas y un nail art descontracturado. Mientras que el piloto vistió un smoking negro con camisa blanca y moño.

“Gala 85 años de ACTC Argentina en el Teatro Colón. Con la mejor compañía”, manifestó Nikita Neumann en su posteo de Instagram que sumó cerca de nueve mil “me gusta” en cuestión de horas. También publicó un reel para mostrar en detalle su vestuario y alcanzó cientos de reproducciones y comentarios como: “La más linda de Argentina desde siempre”, “Hermosa Niki”, “Pero por favor... ¡Qué belleza de mujer! Y el bombonazo que te acompaña”, y “Dos Dioses”.

El pícaro ida y vuelta de Nicole Neumann y Manu Urcera

La pareja compartió un íntimo intercambio en sus redes sociales que incluyó un reclamo de parte de Urcera y Nicole. Se trató de que el piloto le pidió café a la cama después de haber cenado también acostados. Pero la top model se fastidió y reveló su “cara de cul*”.

Nicole Neumann y Manu Urcera Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

“Hoy me levanté a las 7:30 de la mañana y y te dije ‘voy a las carreras, necesito descansar y estar tranquila’. Ya hice tres viajes para la comida, un cuarto para el postre, porque llevé de vuelta la comida a la cocina”, empezó la panelista. Y retrucó: “Y cuando me voy a meter a la camita me salís con el cafecito”.

Fue cuando Manu Urcera, disparó pícaro: “Pero eso es porque sos ineficiente, Gordi. Si somos dos. Son dos platos…”.