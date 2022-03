Nati Jota compartió a través de su cuenta de Instagram un más que divertido posteo donde se la ve en ropa interior, luego de una sesión de cuidado corporal y con un ¡yeso en la mano! sin duda alguna, una escena muy única como ella.

Nati Jota publicó una foto frente al espejo y en ropa interior. Foto: Instagram/Nati Jo

“Tentada con este chivo q nunca me aprobaron jajajaja la gillete en la cara, el yeso; yo los entiendo, yo también lo hubiera bochado” comentaba Nati chistosa en la publicación, la cual cuenta con más de 164,5 mil likes y miles de comentarios.

El comentario sobre el amor de Nati Jota

En el mencionado posteo, Nati hace una más que desafiante referencia a su situación amorosa, allí comenta “Nov 2020 aw todavía creía en el amor, ah re que no. Ah re que sí y ahora también.”

Nati Jota para su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @natijota

Durante el año 2021 la influencer protagonizó un fuerte cruce con la modelo Ivana Nadal, a raíz de que la misma comenzó una relación con Bruno Siri el ex de Nati, quien se mostró lastimada a través de redes sociales por la exposición que cobró la separación tras el nuevo vínculo de aquellos.

Nati Jota para su cuenta de Instagram.

“Yo re sufrí porque holaaaaa el amor duele, ni por icardiada ni por no avisada; me encontré con la super exposición de algo que no me esperaba y que ya de por sí lastima sin ser mostrado, imagínense verlo por doquier” comentaba Nati a través de su cuenta de Twitter, tras las declaraciones de Ivana Nadal quien aseguró en televisión al aire que no compartían una amistad con la influencer.