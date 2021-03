Como parte de una campaña sobre sexualidad que lleva adelante un laboratorio, Nati Jota compartió una foto en la que la idea principal es el amor a sí misma. Enseguida, el mensaje fue muy comentado, además de compartido por los seguidores que apoyaron la propuesta.

Un mensaje de amor propio de Nati Jota. (Foto: Instagram)

En la foto se la ve con un camisa blanca abierta, el pelo atado (algo rosa, algo rubia) y los hombros al descubierto, mientras se da un “autoabrazo” con los ojos cerrados. “No puede haber culpa en el placer”, subraya uno de los pasajes del texto que compartió.

La influencer, en el Amalfitani. (Foto: Instagram)

“Me abrazo a mí. A mi cuerpo. Al envase desde donde puedo sentir y experimentar todo lo que me atraviesa. No soy sin mi cuerpo. No hay contenido sin forma. Me quiero, me cuesta, pero me quiero. Me descubro cada día un poco más, experimento, me digo que no puede haber culpa en el placer porque no hay placer en la culpa”, manifestó.

Nati Jota, marca tendencia. (Foto: Instagram)

La influencer es, sin dudas, una todoterreno. Por eso, es muy común que sorprenda por la variedad de actividades que realiza.

Así, recientemente publicó una imagen en suya en la cancha de Vélez, a donde fue a trabajar en la cobertura de la final de la Libertadores Femenina. Luciendo una campera de jean, y con cara de tener frío, dijo: “Necesito poder compartir la teoría del clima propio que tienen las canchas que no sabés bien cómo pero terminás cagado de frío”.

Nostálgica por la falta de público en los estadios, expresó: “Ojalá pueda volver el público a las canchas pronto porque se nota mucho esa falta”