Nati Jota lució una jugadísima bikini: “Estoy por cumplir 30 años y a veces me duele...”

Nati Jota fue otra de las famosas que aprovechó el finde XXL para salir de la ciudad y disfrutar de otros paisajes. La rubia que conduce Sería Increíble junto a Damián Betular, Homero Pettinato y Eial Moldavsky por Olga TV, subió la temperatura en redes al compartir imágenes en bikini antes de emprender su regreso a Buenos Aires.

Junto a imágenes en las que se la ve en microbikini gris de triangulitos con tiras blancas, la rubia escribió: ”Capturistas de barbarisca un ratito de descanso antes de seis millones horas de ruta, serán como 8 en realidad (no millones, simples horas) pero se hicieron largas. Sobretodo xq manejé yo 6 y pico de ellas y no es mi actividad favorita. al menos no tanto tiempo”.

Nati Jota. Foto: instagram

Cansada de manejar tantas horas dado que la ruta de regreso a la ciudad estaba colmada, Nati siguió: “Y me duelen cosas del cuerpo que me hacen acordar que estoy por cumplir 30 y que a veces me duele la espalda por dormir”.

Nati Jota Foto: instagram

Nati, que decidió volver el lunes primero en lugar del martes 2 cuando terminaban los feriados admitió su error y explicó: “Tema estrategia de volver hoy en lugar de mañana -anteúltimo feriado del finde larguísimo-, la conclusión es clara y aplicable a casi todo: si todos se avivan, nadie se aviva. Igual sospecho que mañana sea peor pero no lo sabremos hasta entonces. Buenas noches en este segundo y anteúltimo domingo seguido”.

Quién le gusta a Nati Jota

Aunque intentó vincularse a Nati con Nicolás Occhiato y se rumoreaba que ella le tiraba onda cuando trabajan juntos en Luzu TV, la rubia confesó que quien de verdad le atrae es el periodista deportivo Gastón Edul. “Por eso no querés joder con Edul, porque te gustaba de verdad”, dijo Homero Pettinato al aire en Olga. “Me gustaba Edul de verdad, es verdad”, confesó Nati.

La conductora tuvo diferentes cruces con Edul, quien parecía que estaba intentando conquistarla. Sin embargo esa relación por el momento no llegó a concretarse.