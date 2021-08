Nati Jota está acostumbrada a arriesgarse a nuevas pruebas físicas y desafiar sus límites en el mundo del deporte, desde que comenzó a trabajar como periodista en la televisión. Esta vez, fue por algo exótico y se animó a bucear en las playas de México, y no tardó en compartir su experiencia en las redes.

natijota | Instagram

“Siempre fui de pegar alto ‘ay’ si me tocaba algo debajo del agua, de asumir que me daba asquito y como miedo acercarme a estos animalitos”, comenzó diciendo la influencer, debajo de un video en el que se ve cómo se sumerge en las aguas transparentes.

Aunque siempre se mantuvo cerca de la superficie, Nati Jota pudo superar su miedo y se animó a nadar entre los peces con una impactante bikini roja y negra, y subió la prueba a su cuenta de Instagram.

“Descubrí que sólo era porque nunca los había visto, los tipos muy en la suya, los amo”, escribió la periodista, refiriéndose a las pequeñas especies marinas que la acompañaron en su aventura.

“En un momento me asomé a un lugar donde había mil millones de pececitos muy chiquitos y pensé que qué loco haber nacido humana pudiendo haber nacido pececito”, dijo por último debajo de la publicación.

natijota | Instagram

Nati Jota, víctima de ciberacoso sexual

Hace unos días, Nati Jota quebró en llanto cuando confesó haber sido víctima de ciberacoso sexual por parte de un usuario de las redes.

Luego de que acosaran a la influencer de “cosificar” al “Tucu” Correa por haber compartido fotos del futbolista en ropa interior, un hombre le envió una imagen de sí mismo desnudo, junto con una foto de ella. Para alertar sobre este tipo de depredadores, la periodista compartió el episodio con dolor y temor.

“Obviamente solo quiero terminar con el tema de ayer porque recibí demasiada agresión, pero entre esos insultos me llegó esto y hace un rato que estoy llorando y temblando. Como si lo mereciera, no sé. No puedo explicar bien lo que siento y solo quizás lo entiendan si lo ven, aunque sea así, como puedo subirlo”, dijo en su descargo.