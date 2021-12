Hace más de diez años atrás, Natalia Barulich se presentó en un concurso de belleza para convertirse en “Miss California”, pero no lo consiguió y quedó muy por debajo del podio. Sin embargo ahora tiene la oportunidad de ser jueza en el certamen de “Miss Estados Unidos”.

La exnovia de Maluma, recordó sus años por las pasarelas del certamen a través de un reflexivo posteo de Instagram donde compartió fotos de una de las galas del concurso donde actúa de jurada. En las imágenes se la puede ver muy elegante, con un vestido azul con transparencias que resalta su figura.

“Hace más de diez años, compití en Miss California con mi corazón puesto en ganar la corona. Cuando ni siquiera llegué al top 20, me aplastaron. No importa cuánto lo intenté, no podía evitar la sensación de que no era lo suficientemente bueno”, recordó emotiva la modelo en su perfil de redes sociales.

Natala Barulich recordó su pasado en los certamen de belleza.

Luego reconoció: “Si me hubieras dicho ese día que años después estaría juzgando el certamen de Miss USA, no te habría creído”. Y a continuación enumeró una serie de consejos que le daría a la Natalia del pasado en los que incluyó:

El fracaso es simplemente un trampolín en el camino hacia el éxito. Su valor nunca será evaluado por nadie más que usted. El universo te negará cosas ahora porque tiene un plan mejor en mente para ti.

Natalia Barulich es jurado en "Miss USA"

“Qué honor poder sentarme en la silla del juez de Miss USA. En mi opinión, cada mujer en el escenario fue una ganadora porque todas se esfuerzan por ser las mejores versiones de sí mismas. No dejes que el fracaso te deprima, deja que te impulse hacia adelante”, cerró segura con un inspirador mensaje.

La joven nació en Estados Unidos pero es de origen cubano y croata. Fue novia de Maluma y también se la relacionó en una relación sentimental con el futbolista Neymar Jr.

En su posteo también incluyó una corta pero divertida grabación en lo que parece el camarín cantando junto a Dellara, otra de las juezas.