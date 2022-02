Natalia Barulich no deja de sorprendernos con sus outfits que son realmente de ensueño. En esta oportunidad, la modelo sorprendió desde su cuenta de Instagram luciendo un look que es tendencia este 2022, a continuación te lo mostramos.

Al calor de la tendencia 2022 Natalia posó desde Paris

El pasado miércoles, Natalia Barulich cautivó a sus seguidores de Instagram luciendo un corset negro con volados e incrustaciones de perlas que combinados crean, sin duda alguna, una pieza de alta costura. Desde París, con una mesa de postres detrás de ella y rodeada de una luz cálida y tonos rosáceos, la foto nos transporta a los grandes banquetes de la realeza francesa de siglos atrás.

“Paris? 🌹” comentaba Natalia en su publicación, que cuenta con más de 200 mil likes y miles de comentarios.

La modelo estadounidense, quien ganó fama internacional tras estar en pareja con el cantante Maluma y luego el futbolista Neymar, es reconocida en el mundo de las pasarelas y a finales del pasado año 2021 se la pudo ver siendo jurado del prestigiado concurso de moda “Miss USA”.

“Hace diez años atrás, competí en Miss California con mi corazón puesto en ganar la corona. Cuando no llegué a alcanzar ni el puesto veinte, quedé devastada. No podía quitar de mí el sentimiento de que no era lo suficientemente buena. Si en ese momento, me hubieran dicho que años después estaría siendo jueza de Miss USA, no lo hubiera creído [...]” comentaba Natalia emocionada en la publicación.