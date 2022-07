Gracias a su paso por ESPN, Morena Beltrán supo conquistar el mundo del deporte. La periodista se destaca como una de las figuras más conocidas en el ámbito futbolístico por sus comentarios y su frescura.

Tanto frente a las pantallas como en las redes sociales, su imagen logró conquistar a todos. Es por eso que también se ganó el título de influencer con más de un millón y medio de seguidores en Instagram.

Con tan solo 23 años conoció varios de los estadios más importantes del país y formó parte de la previa rumbo al Mundial Qatar 2022. Pero en esta oportunidad, la joven periodista deportiva se llevó todas las miradas por un jugado look de mini vestido negro con escote cruzado.

Reconocida en las redes por sus fotos. Foto: Instagram/morenabeltran10

La conductora recibió más de 170 mil “me gusta” y una catarata de comentarios de todo tipo en su publicación de tres fotos con su outfit elegante pero casual que completó con botas bucaneras también negras.

Con 23 años conquistó el mundo del deporte. Foto: Instagram/morenabeltran10

“Mira que hay cosas hermosas en este mundo pero vos te fuiste a otro level”, “La perfección en persona”, “Sos todo lo que está bien amor” y “Ay pero qué bella señorita”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en el posteo.

La promesa de Morena Beltrán si Argentina gana el Mundial

Reconocida por su labor periodística, la analista deportiva se destacada por su singularidad. En sus posteos en redes sociales suelen llamar la atención los tatuajes que luce sobre su cuerpo y tiempo atrás en una entrevista contó: “El primero fue a los 17 años y es el nombre de mis abuelas, Marta y Josefa, que tengo en los pies. Mi vieja no me dijo mucho porque fue algo que pegó más por el lado sentimental”.

Pero después volvió a imprimirse la piel en forma permanente con la pregunta “Why not?, y reconoció que en esa oportunidad su madre sí le recriminó. Finalmente contó acerca del diseño que le dedicó a la Selección Argentina: “El último que me hice fue la fecha de Argentina campeón en la Copa America” y remató con una firme promesa: “Si la Selección gana el Mundial pienso que también me tatuaría la fecha y algo más”.