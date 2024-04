Mono al cuerpo y espalda descubierta: Sabrina Cortez dejó a todos sin palabras

Sabrina Cortez marcó la noche del Debate de Gran Hermano con su arrolladora presencia, quien cautivó a todos con un look rockero y sensual que no pasó desapercibido. Hay que recordar que la exparticipante es reconocida por la relación amorosa que mantuvo dentro de la casa y que motivó a una serie de comentarios en el afuera y que muchos siguen hasta el día de hoy.

El look de Sabrina Cortez no solo era llamativo y atractivo, sino que también reflejaba a la perfección su personalidad fuerte y segura de sí misma. La elección de un mono negro denotaba su elegancia y sofisticación, mientras que los borcegos con tachas mostraban su lado más rebelde y atrevido. Sin duda, supo cómo brillar con un look que la hacía sentir segura y poderosa.

La concursante podría estar transitando un embarazo.

El look de Sabrina Cortez para el Debate de Gran Hermano

La participante optó por un mono negro de corte ajustado que destacaba por su escote en V pronunciado, realzando su figura de forma espectacular. Las mangas largas estilo Marilyn añadían un toque de elegancia y sofisticación al conjunto, mientras que los borcegos negros con tachas en zigzag le daban un aire rebelde y atrevido.

El color negro del mono, un clásico atemporal, resaltaba su piel bronceada y creaba un efecto misterioso y seductor. El escote en V profundo alargaba su cuello y acentuaba sus curvas, mientras que las mangas largas aportaban un toque de elegancia y sofisticación. Para concluir, mostró una cartera que usó como accesorio en color gris con tiras en el mismo material que el resto, junto con los anillos plateados, algunas piedras, y las uñas también pintadas de negro, completando el look.

Sabrina Cortez con un total black par el infarto Foto: instagram

Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiando el look de Sanrina Cortez. “Que persona tan hermosa x el amor de diosss😍❤️😍❤️😍❤️❤️❤️😍😍❤️”, fue solo uno de los mensajes que recibió.