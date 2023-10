Mónica Ayos y su hija posaron en microbikini en las playas de Miami

Mónica Ayos y su hija Victoria, fruto de su relación con Diego Olivera, disfrutan de las playas de Miami. En su Instagram, la modelo compartió actividades del día a día y sesiones de fotos que realiza con su hija.

Mónica Ayos Foto: foto

Una de las tendencias para el verano 2024 serán las microbikinis, trajes de baño de dos piezas de corpiño pequeño y bombacha tiro alto; de colores llamativos o el clásico color negro. Esta pieza fue furor en las playas europeas y pisa fuerte en lo que será la temporada en la costa argentina.

Mónica Ayos Foto: foto

Desde Miami, Mónica Ayos realizó diferentes publicaciones en su Instagram en dónde se la puede ver con su hija posando con microbikinis. La modelo eligió un modelo de estampado floral, con colores llamativos fucsia, turquesa y verde.

Mónica Ayos y su hija Victoria Foto: foto: instagram

Mientras que su hija optó por el color negro para su traje de baño. Completaron el look con el pelo suelto, logrando un outfit playero muy relajado.

Mónica Ayos

El posteo compartido en las redes de la actriz cosechó miles de elogios y likes por parte de sus fans: “Más hermosas no pueden”, “Quién es quién aquí? Es tu clon Ayos, par de bellezas, como miras a tu pequeña gran Victoria”, “No no, no puede ser tan igual a vos”, “Que lindas las dos, me encanta este modelo de bikini”.

Mónica Ayos y su hija Victoria Foto: foto

Las microbikinis, la tendencia del verano 2024

En pocos meses arranca la temporada ideal para ir a la playa, disfrutar de los días de sol y la pileta y la elección del traje de baño es primordial para estas actividades.

Mónica Ayos y su hija Victoria Foto: foto

La tendencia, que ya fue la estrella en Europa y se vio en todas las playas, es la microbikini. Influencers y famosas de Argentina la instalan para este verano 2024 en la costa argentina.