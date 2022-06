Miriam Lanzoni ha sorprendido en estos últimos días a sus seguidores de Instagram con sus publicaciones al borde de la censura. Sin embargo, esta vez, la actriz aprovechó para hacer una reflexión para sus seguidores en la red social.

En la foto se ve a Miriam posando frente al espejo con su teléfono celular. La actriz se encuentra sin ropa y al natural mientras mira la cámara.

La rompió con su original minishort Foto: Instagram/miriamlanzoni

“Este es el desarme de la foto anterior”, comenzó explicando Lanzoni, haciendo referencia a la foto de ella que se convirtió en tendencia, donde lució una gran producción de maquillaje y un look “total black” de short y top con cadenas.

“Porque si luchamos por nuestros derechos, no nos exijamos a nosotras mismas, tener que ser de tal o cual manera para encajar, mostrarnos como un ideal inalcanzable para ‘estar bien’, ‘para tener likes’, ‘para mostrar lo que no somos y asi ser más aceptados’”, agregó.

Cuál fue la reflexión que hizo Miriam Lanzoni sobre las fotos reales

Miriam aprovechó su reflexión para hacer una pregunta a sus seguidores sobre la búsqueda de aceptación en las redes sociales: “¿Aceptados por quién?”

Miriam Lanzoni posó frente al espejo para hacer una reflexión. Foto: Instagram/miriamlanzoni

“El primero en aprobarte y darte milllones de likes, tenes que ser vos baby. El primer te amo del día te lo podes dar vos mismo, podes ser tu barra brava, tu mejor fan, tu mejor amigo de verdad”, señaló.

Miriam Lanzoni posando desde la playa.

“Porque las redes son un juego, pero no nos dejemos ganar siempre por ese juego. Pongamos reglas propias a nuestro favor. También soy esto, y me encanta. Morite por apararentar. Esta no tiene filtro de verdad (chequea la rosácea)”, aseguró. Por último, la actriz agregó: “Que comiencen una semana espectacular como lo pienso hacer yo”.