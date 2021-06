Michelle Salas ya ha demostrado que es mucho más que la hija de Luis Miguel. Es que se ha ganado un lugar en el mundo de la moda como diseñadora, modelo e influencer.

El increíble estilo de Michelle Salas. (Instagram/Michellesalasb)

En donde más destaca es en Instagram, donde suma 1.7 millones de seguidores, que están a la espera de ver las fotos de su vida cotidiana. Sus impresionantes looks, lujosos eventos y seductoras fotos no tardan en llenarse en likes.

Pero en su publicación más reciente mostró un poquito más. Mientras disfruta el verano caribeño en Playa del Carmen, México, Michelle subió una foto a su perfil luciendo una diminuta bikini.

El bikini de Michelle Salas para ir a la playa de México Foto: Instagram @/michellesalasb

El corpiño tiene un triángulo a cuadros celeste y blanco, mientras que el otros es con la misma estampa pero en rosa y blanco. El look se combina con una colaless de finas tiras en los mismos tonos, que mostraron a la perfección su figura.

La modelo se fotografió frente al espejo en el hotel donde se está alojando y combinó con un sombrero muy canchero. Así se preparó para ir al sol mexicano. “En dirección hacia la plashaaa”, escribió en el pie de foto.

¿Qué opina de la serie de su papá?

Michelle se mostró muy enojada con la serie de Netflix “Luis Miguel”. Es que recriminó que fue sexualizada y representada de manera irrespetuosa, al mostrar el supuesto romance de su personaje con el de Alejandro Asensi.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, escribió en sus redes.

La argentina Macarena Achaga interpreta a Michelle Salas. (Foto: Netflix).

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, agregó.