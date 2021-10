Mica Tinelli mantuvo un fuerte ida y vuelta a través de las redes sociales con una actriz de cine para adultos que había invitado a su novio, el futbolista Lisandro López a tener un encuentro íntimo.

“Che, hermana, ubicate en la palmera”, le escribió la diseñadora de ropa en un mensaje privado a Jazpincita, quien luego compartió el intercambio al público. “A vos también te espero en la cama, bombón. Hagamos un trío”, redobló la apuesta y Mica la trató de “gansa”.

La conversación de Mica con la actriz.

“Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien”, intentó cerrar la conversación la mayor de las hijas del conductor y Jazpincita siguió: “¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola”. “Sí. A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba”, agregó Mica su adversaria dijo “¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No”. “No, pero te haces la canchera”, cerró la empresaria.

La conversación de Mica con la actriz.

Más tarde, la actriz de cine para adultos viralizó el ida y vuelta a través de Twitter: “Mica Tinelli me bardea porque me quiero cog... al novio Licha López. Yo solo quería darle suerte a Boca”, escribió con las capturas de pantalla.

“Ahora me escribe medio planeta porque la mina sube mis mensajes”, escribió la diseñadora en Twitter.

Mica Tinelli y su novio, Lisandro López. (Instagram: Mica Tinelli).

Hace un tiempo ya había tenido un cruce con otra seguidora que hizo un comentario sobre su novio. “Mica, muchas lo amamos a Licha. Y vos tenés la dicha de tenerlo. Hermosa pareja”, indicó la usuaria y ella respondió: “¡Claro! Como él tiene la dicha de tenerme a mí”.