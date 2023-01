Mia Khalifa sorprendió con tatuajes nuevos y un estilismo extremo: “Dos días, mismo outfit, manos nuevas”.

Esta no es la primera vez que Mia Khalifa se tatúa. Al contrario, sus tatuajes han sido objeto de halagos y criticas en dosis parejas. Bueno, no tan pareja. La mayoría adora los motivos que la actriz se dibuja sobre la piel.

La reconocida actriz no duda en compartir sus looks. Siempre marca tendencia. No importa si está usando una microbikini, un mono de jean o un vestido transparente: si se trata de seducir, ella encuentra la forma de lograr el objetivo.

Mia Khalifa con un vestido transparente de Off White Foto: instagram.com/miakhalifa

En las últimas semanas Mia Khalifa ha protaognizado múltiples escenas de moda. Se mostró en la playa con la nueva línea de Yayoi Kusama y Louis Vuitton y celebró que la invitaran al show en París. Al fin y al cabo, incontables veces ha demostrado ser fanática de la moda.

Mia Khalifa conquistó con su outfit. Foto: Instagram

Cuando parece que ya no hay forma de que Mia Khalifa sorprenda a sus seguidores, ella encuentra el camino. Esta vez con una experiencia que suena a desafío: “Dos días, mismo outfit, manos nuevas”, escribió junto a un carrousel de imágenes en el que muestra sus nuevos tatuajes.

Mia Khalifa sorprendió con sus nuevos tatuajes Foto: instagram.com/miakhalifa

Para sus nuevos tatuajes, la top fue al estudio de un conocido artista suyo en Miami. Se trata de Leo Tank, que ya la tatuó en diversas oportunidades y con quien logran una buena química.

Mia Khalifa sorprendió con sus nuevos tatuajes Foto: instagram.com/miakhalifa

Mia Khalifa optó por un diseño de estrellas, constelaciones, en realidad que ocupa distintas partes de sus manos. “Bienvenidos a la Era de Acuario”, se lee en el feed de Skye Ink Tattoo Studio donde la actriz se realizó su nuevo tatuaje.

Mia Khalifa sorprendió con sus nuevos tatuajes Foto: instagram.com/miakhalifa

Además de tatuajes pequeños y sutiles, Mia Khalifa se realizó un diseño con múltiples detalles. Se trata de una mujer en un paisaje donde se descubren elementos de la naturaleza.

La actriz llegó al estudio con una camisa y un short haciendo juego, además de un corpiño fucsia que llamó la atención de todos. No sólo por resaltar las curvas de Mia Khalifa sino porque combinaba con sus zapatos y su cartera: un detalle que ninguna fashionista dejaría pasar.

Mia Khalifa sorprendió con sus nuevos tatuajes Foto: instagram.com/miakhalifa

Otros tatuajes de Mia Khalifa

Entre sus múltiples tatuajes, Mia Khalifa tiene algunos que resultan especialmente significativos. Uno de ellos, detrás de su oreja, es el mapa de Texas, a donde la actriz vive.

Mia Khalifa Foto: instagram

Tiene una silueta de Batman en el lado izquierdo de su torso y una pistola en el lado derecho. En una de sus mulecas tiene tatuada -en caracteres arábigos- la palabra “paciencia”.