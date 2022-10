Mia Khalifa levantó la temperatura luciendo una bata color rosa y plumas

Mia Khalifa es muy activa en la red social donde reúne 27.7 millones de seguidores, ya que siempre comparte contenido en su perfil o en las historias, y en cada uno de ellos hay dos cosas que están presentes sin falta: elegancia y glamour.

El posteo de Mia Khalifa que encendió las redes. Foto: Instagram.

Y esta ocasión no fue la excepción. La ex actriz de cine para adultos posó delante del espejo de su habitación con una bata satinada rosa con mangas largas que llevaba plumas en los extremos, un detalle que hizo aún más sofisticado al look.

Al mismo tiempo, usó delicada joyería de diversos formatos y diversos tamaños tanto en su cuello, como en las muñecas y en los tobillos de color dorado, plateado y en el caso de las pulseras también incorporó el strass.

A qué se dedica Mia Khalifa en la actualidad

A sus 29 años, la ex actriz de cine para adultos es modelo para distintas marcas de ropa y de accesorios, y también es influencer en Instagram, donde reúne millones de seguidores.

Mia Khalifa a puro estilo “Barbie girl”. Foto: Mia Khalifa

Y aunque anteriormente tenía un canal de youtube donde subía vlogs sobre las cosas que hacía en su vida diaria y respondía las preguntas de sus seguidores, recibiendo casi 200 mil visitas en cada video, actualmente su cuenta está inactiva pero comparte un contenido similar en las redes sociales donde es muy activa.