Melanie Pavola es una joven mexicana que pisa fuerte en el terreno de las redes sociales y los medios de comunicación en su país natal. Fue modelo de belleza y acondicionamiento físico y luego se convirtió en una verdadera influencer. Mejor conocida como Mrs. Pavola por sus más de 2.6 millones de seguidores ha participado en numerosas publicaciones como The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing.

En su cuenta de Instagram se encarga de mantenerse al día con sus fanáticos y allí comparte fotos, videos, sus producción más osadas y su día a día. Esta vez la modelo se animó a un jugado vestido blanco bien al cuerpo y posó sobre un lujoso vehículo: “¿El carro o yo?”, escribió en el epígrafe de la publicación que ya acumula más de 75 mil likes.

Melanie Pavola (Foto: Instagram)

Antes de conocer la fama y de volverse una figura reconocida de las redes, siempre “se vio interesada en el modelaje”. Ella creó su cuenta en Instagram en marzo del 2014 y actualmente publica todo tipo de contenido aunque destaca su sensualidad en casi todos los posteos.

Melanie Pavola (Foto: Instagram)

Ella nació en Monterrey, México y según confirmó en una entrevista tuvo “una infancia difícil” ya que “no tenía padre y su madre la abandonó cuando tenía siete años”. Es por eso que no tuvo opción y “comenzó a trabajar desde muy pequeña para sustentarse”.

Melanie Pavola

Actualmente en su Instagram se puede observar su lujosa vida, los viajes que realiza y las colaboraciones que hace con varias marcas reconocidas. Según se definió ella misma es “es amante del arte, los tatuajes, los videojuegos y “la buena vida”.