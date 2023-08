Melanie Pavola se llevó todas las miradas con un conjunto de ropa interior blanca con encaje

Melanie Pavola es una joven conocida de las redes sociales y los medios de comunicación en México. Fue modelo de belleza y acondicionamiento físico y luego se convirtió en estrella de Instagram. Mejor conocida como Mrs. Pavola por sus 2.5 millones de seguidores, participó en numerosas publicaciones como The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing.

Actualmente, Melanie posee 2.8 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Allí muestra su vida diaria, sus diferentes trabajos como modelo y para producciones de fotos, sus lujos y vacaciones, promociona su contenido erótico de OnlyFans, y enseña sus looks más trendy, osados y sexys con prendas pequeñas y/o en bikini y ropa interior.

La foto con la que Melanie Pavola deslumbró a sus followers Foto: instagram

En esta oportunidad, Melanie sorprendió a sus seguidores con unas fotos en las que se la puede ver posando en ropa interior blanca.

Melanie Pavola Foto: Instagram

El corpiño strapless es de encaje al igual que la bombacha, y se la puede ver posando en modo selfie desde un lujoso baño.

Melanie Pavola Foto: Instagram

LA LISTA DE DESEOS DE MELANIE PAVOLA

En su perfil de OnlyFans, Melanie Pavola tiene un link con su lista de deseos de Amazon, para que sus seguidores y suscriptores le puedan comprar alguna de esas cosas, en el caso de que quieran. Allí hay desde una tabla de surf y la PS5 hasta un dron y un soporte de cuchillos.