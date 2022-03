Megan Fox publicó una imagen en su cuenta de Instagram con 19 millones de seguidores y se llevó todas las miradas.

Con un top de red con transparencias, la actriz sube la temperatura de más de uno.

Megan Fox posó para sus fans. Foto: Instagram

“Me ofrezco a las Spice Girls si están necesitando un miembro nuevo” escribió.

Su look total black combina con un maquillaje de tonos oscuros y dos colitas en el pelo de Megan. Dejando poco espacio a la imaginación, la actriz cruza los limites de la censura.

A los pocos minutos obtuvo más de 2 millones de “me gustas” y cientas de reacciones de sus fanáticos.

Megan Fox lució un top de red Foto: Instagram

Un comentario que no pasó desapercibido

Al final de la publicación, Megan Fox escribió las siglas “BDSM” que tienen un significado muy especial.

Es una práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo de una persona, a partir de ataduras en una parte o en su totalidad. Este concepto se volvió popular en redes sociales luego de la famosa película “Las sombras de Grey” que relata una historia sexual dominante y manipuladora.

La actriz y modelo lució un sensual traje escotado con transparencias que dejó a sus seguidores fascinados.

“If you wanna be my lover” escribió una de sus seguidoras, “tendrás que someterme primero” aclaró en referencia a la famosa canción de las Spice Girls.