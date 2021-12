El 2022 espera a Tini Stoessel con grandes proyectos a concretar después de un año de mucho trabajo, experiencias nuevas y crecimiento. Pero antes de despedirse del 2021 la artista protagonizó una jugada producción de fotos donde se la pudo ver ¡más osada que nunca!

La joven de 24 años es una de las personalidades del momento en la Argentina y en el mundo gracias a su gran talento. Su más reciente canción “Bar”, junto a L-Gante está cerca de alcanzar el millón de reproducciones en YouTube luego de poco más de un mes desde su lanzamiento.

Pero la ex “Violetta” no solo se destaca en la música sino que también es una reconocida actriz que muy pronto estará en la pantalla grande de la mano de Jackie Chan con el estreno de la película “The Dairy”. “Fue un proyecto que me llenó de experiencias nuevas. Haber estado en China, yo nunca había estado ahí”, reconoció Tini en entrevista con la revista Glamour de México.

Para el mismo medio, la intérprete realizó un book donde se destacaron imágenes arriesgadas en las que se mostró cautivante: sin corpiño y con lencería muy sofisticada. Las fotografías fueron capturadas en blanco y negro, filtro que ayudó a resaltar aún más sus curvas.

La jugada producción de fotos de TIni Stoessel. (Victor Blanco) Foto: Glamour

Desde que desplegó su carrera en el mundo de la música, Tini cambió su perfil por completo tanto en el estilo de sus canciones como en su aspecto personal, su estilo y su imagen. Suele mostrarse más atractiva y derrochar seducción.

“Me gusta jugar con los looks, con el pelo, con el make up, la ropa. Siempre para mí fue importante, más allá de cambiarse constantemente... buscar que uno siempre se sienta único y cómodo con lo que viste y eso se ve. Lo que más conecta con la gente es hallarse con lo que traes puesto”, se sinceró.

Tini posó sin corpiño (Victor Blanco). Foto: Glamour

De todas formas, también confesó: “Tengo dos facetas muy marcadas: cuando no estoy producida y me encanta estar casi en pijama”. El próximo año, la artista volverá a sacar nuevas canciones y prometió un hit de la mano de estrellas del ambiente: “Me tocó compartir una canción con mis más grandes ídolos de la musica. No lo puedo contar aún, pero eso fue cumplir un sueño”.

Los exorbitantes precios de las bikinis de la mamá de Tini Stoessel

Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, lanzó su emprendimiento de mallas y salieron a la luz algunos de los precios de sus conjuntos. El negocio se lanzó en noviembre y por ahora es exclusivo de venta online bajo la marca “Tierra de Pecado”.

La mamá de Tini Stoessel lanzó su emprendimiento de bikinis.

Según trascendió el valor de las bikinis es un poco más alto que el habitual: los conjuntos rondan los $11.500, aunque con descuento quedan en $8.625. Para promocionar su marca, la mujer envío de regalo algunas de sus prendas a figuras de la farándula argentina como Jimena Barón y Yanina Latorre.