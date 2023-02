La vez que Tini Stoessel sorprendió con unos particulares pantalones de 30 mil pesos

Tini Stoessel por estos días está dando que hablar por el look con el que irrumpió en los Premios Lo Nuestro 2023. En la ceremonia se la vio con un vestido rojo, flequillo recto y su cabello lacio.

La cantante no para de sorprender con sus looks que en general presentan jugadas combinaciones. Así fue como hace unas semanas se la vio luciendo un particular pantalón escocés tipo cargo de la marca UO Jana Balloon Pant, que según la cuenta @tiniclothes tiene un valor de 79 dólares, algo así como 30 mil pesos.

Tini Stoessel Foto: instagram

En la misma cuenta de Instagram, mostraron que Tini Stoessel lució una campera de The North Face Retro Nuptse. Debajo lució una polera 3/4 con el ombligo al aire y unas botinetas media caña de charol.

Tini Stoessel Foto: instagram

¿CÓMO TERMINÓ TINI STOESSEL 2022?

La cantante está viviendo un gran momento profesional y personal. A su afianzada relación con Rodrigo De Paul, se le sumó el amor de su público que se lo demuestra día a día. A fines del año pasado, la cantante de la Triple T ha presentado sus shows Tini Tour 2022: La despedida, en el Campo Argentino de Polo.

Tini Stoessel sexy y canchera en los ensayos de sus shows en el Campo Argentino de Polo. Foto: instagram

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE TINI STOESSEL CON SU NOVIO?

Acompañada por su padre y su hermano, Tini Stoessel viajó a Qatar 2022 para alentar en vivo a Rodrigo de Paul. La cantante estuvo presente en el estadio Lusail, donde se enfrentó Argentina vs. México, y tras el triunfo de la Selección, utilizó sus redes sociales para declararle su amor a su novio.