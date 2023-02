La vez que Tini Stoessel sorprendió en sus redes con una tanga de diamantes.

Tini Stoessel sigue disfrutando del éxito que le dio el feat que sacó los primeros días de este año junto a La Joaqui y que le abrió la puerta a llegar a otro público que comenzó a conocer y a acercarse a ella.

La Joaqui y Tini Stoessel adelantaron cómo será el videoclip de “Muñecas” Foto: marticolombini.ph

Esta canción un poco subida de tono, así como el video que protagoniza junto a la trapera, sumó más a la imagen sensual que Tini Stoessel está posicionando en el último tiempo y que causó tan buen impacto entre sus seguidores.

Tini y la Joaqui en Muñecas.

Canchera y sexy, la nueva imagen de Tini Stoessel

La cantante siempre sorprende con sus looks que son innovadores y que marcan tendencia entre sus fans que no dudan en copiar cada uno de sus outfits y que están más vinculados con looks oversizes, aunque Tini Stoessel siempre guarda su huella con los tops ajustados con los que deja ver su ombligo.

Tini Stoessel Foto: instagram

Pero, cada tanto, suma algún punto para quienes buscan conocer su imagen más hot. Así fue como en mayo de 2022 subió un carrusel con tres fotos en los que se la veía a Tini Stoessel vistiendo un top, una campera de peluche y pantalones anchos que dejaban asomar su tanga,

Tini Stoessel Foto: instagram

Pero lo que más sorprendió fue cuando mostró la foto en la que hizo un zoom sobre su ingle y ahí se pudo ver en detalle su tanga blanca con diamantes. El posteo se llenó inmediatamente de corazones rojos y las fotos de Tini Stoessel alcanzaron casi el millón de likes.