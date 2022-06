Maribel Guardia es conocida por su participación en muchas de las telenovelas y películas clásicas de centro américa. Participando tanto en Costa Rica como en México y otros paises.

Maribel Guardia

La conductora cuenta con más de 7,6 millones de seguidores en sus redes sociales con quienes comparte imágenes con sus familiares y amigos, fotos suyas con diferentes outfits y algunas reflexiones.

Maribel Guardia

Recientemente la actriz ha compartido un posteo donde luce un enterito negro super llamativo, con un escote pronunciado y al cual “le falta” una pierna. Su outfit fue acompañado por su lacio pelo negro suelto y unos zapatos de taco.

Maribel Guardia posó con su enterito negro. Foto: Maribel Guardia

“Feliz jueves. No hay fruto más hermoso en este mundo que tu corazón, Por eso siempre riega y cuida el árbol de tu vida”, expresó a sus seguidores y se ganó más de 41 me gustas en Instagram. Los comentarios y las reacciones de sus admiradores no tardaron en aparecer: “Hermosísima como siempre, es verdad.. Bendiciones infinitas Maribel, a tú guapérrimo hijo y nieto”, “Wow que hermosura de mujer”, “Divina como siempre, siempre estás en mi mente y corazón”, “Que guapísima”, “Un mujeron”, “Te deseo lo mejor”.

Cuál es el secreto de Maribel Guardia para mantenerse joven

Muchos se preguntan cómo es que la actriz mantiene una figura tan esbelta. Hace poco tiempo Maribel contó sobre las dietas que realiza y también sobre su vida deportiva.

Maribel Guardia

La cantante reveló que no realiza dietas super estrictas, simplemente que lleva una alimentación balanceada, donde evita el azúcar y el exceso de carbohidratos, comiéndolos una vez por día. Aunque sí logra llegar a su peso “ideal” una vez a la semana aprovecha para darse el gusto.