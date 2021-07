Marian Farjat deslumbró a sus seguidores en Instagram posando con un buzo negro y medias de encaje. Sembró la duda entre sus fanáticos ¿llevaba algo debajo de su abrigo?

La ex Gran Hermano se cubrió la parte superior con un buzo canguro con la inscripción “Dangerous woman”, mujer peligrosa traducido al español. Además, lució un largo rodete rubio en una impactante sesión de fotos.

La publicación ya superó los 3 mil me gusta y recibió todos los halagos de parte de algunos de sus más de un millón de seguidores. “Do you want my lollipop?” fue el pie que eligió para la publicación, parte de la letra de una canción de Justin Bieber.

Marian Farjat lució unas medias de encaje en Instagram. (Instagram/@marianfarjat)

“Qué flow baby”, “La más linda del mundo”, “Perfecta”, “Hermosa”, fueron algunos de los mimos que le dejaron sus seguidores.

Tríos con famosas

Marian Farjat confesó semanas atrás que hizo tríos con famosas argentinas aunque el resultado no fue el que esperaba. “Tenía una pareja que tenía un morbo de trío y contratamos a una chica. Hemos contratado a varias famosas”, reveló en elopodcast.

“Varias veces terminaron mal esos tríos. Uno fue una pelea fuerte, revoleando cosas, hubo gritos...se me rompió un vidrio. Me puse celosa, no pude aguantarlo”, contó la rubia.

“Lo toleré varias veces pero la última vez dije ‘ya está, me está haciendo mal’...y fue la última”, cerró la ex Gran Hermano.