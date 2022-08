Marian Farjat se hizo conocida por ser una de las integrantes más problemáticas de “Gran Hermano 2015″. Sin embargo, se ganó el cariño de los televidentes, los cuales no tardaron en seguir sus pasos a través de las redes sociales.

Marian Farjat despierta suspiros en Instagram. Foto: Instagram/@marian

En uno de sus últimos posteos, la youtuber despertó suspiros desde un bar con una serie de fotos en blanco y negro y otras a color en las que mostró su outfit: camisa fucsia, short engomado, chaqueta de cuero y bucaneras negras.

Marian Farjat despertó suspiros con un posteo en Instagram. Foto: Instagram/@marianfarjat

“Multifacétik”, escribió en el pie de la publicación, la cual no tardó en obtener cientos de mensajes de parte de sus 1.1 millones de seguidores.

Marian Farjat despertó suspiros con un posteo en Instagram. Foto: Instagram/@marianfarjat

“Cada día más hermosa”, “Increíble y perfectamente bella”, “Preciosa”, “Dios te amo”, “Bella siempre vos”, “Marian eres una mujer preciosa, me gustaría conocerte e invitarte a venir al Caribe”, “Fantástica”, la elogiaron.

Marian Farjat despertó suspiros con un posteo en Instagram. Foto: Instagram/@marianfarjat

Qué le pasó a Marian Farjat en la nariz

En marzo de este año, Marian Farjat relató a través de sus stories el drama que estaba atravesando por una mala praxis en su nariz, por la que tenía problemas para respirar.

Al escuchar su relato, varios medios la invitaron para que contara su experiencia en la pantalla chica.

“¿Qué es lo que te pasó, te sacaron el tabique?”, le preguntó Flor de la V en “Intrusos” (América TV). Entonces, Farjat detalló cómo fue la rinoplastía a la que se sometió y que hasta el día de hoy le genera consecuencias en su vida diaria.

“No, me limó nomás. Pero yo saqué mi propia conclusión: lo que creemos es que me agregó en la punta de la nariz un cartílago que no corresponde y que mi cuerpo rechazó. Los estudios dan que tengo todos los signos paranasales tapados, pero no sale bien qué tengo...”, indicó.