María Pedraza no para de enamorar a sus admiradores con las fotos que publica en sus redes sociales. Son 12 millones de personas las que la siguen en su cuenta de Instagram y esperan ansiosos cada nuevo posteo de la diva. Últimamente viene compartiendo fotos de su viaje por Ibiza que logran atrapar la atención de todos en la red social de la camarita.

En esta ocasión, la actriz que viene de estrenar Las niñas de cristal, compartió una selfi frente al espejo luciendo un minivestido rosa cut out con campo de fondo. Casi 300 mil personas reaccionaron a la publicación con un me gusta y cientos le dejaron un comentario: “Pero que chica”, “Venga”, “Que linda mujer”, “Por favor María”, “Eres preciosa princesa”, “Que increible sos”, “Wow que imagenes”, “Impactante mujer”.

Qué dijo Álex Gonzálex sobre su relación con María Pedraza

María Pedraza y Álex González se conocieron durante la grabación de la segunda temporada de la serie Toy Boy. Allí nació su amor y aunque en las redes sociales la pareja mantenga su intimidad, están super enamorados. Vienen de pasear juntos en un viaje por Ibiza-Yass.

En una entrevista el joven fue consultado por María Pedraza y por si creía que ella era la mujer definitiva, a lo que contestó: “Evidentemente, creo que todos cuando estamos en una relación pensamos que es la última... Pero me da pudor hablar de estas cosas”.

Luego le preguntaron si se consideraba una persona celosa: “Creo que no. Son algo muy relativo los celos. Nunca lo sabrás hasta que te veas en esa posición. Yo por suerte, no estoy en esa posición pero vamos, creo que no soy celoso”.