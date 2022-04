María Pedraza es una actriz madrileña que viene en ascenso. Se dio a conocer por su participación en las series La casa de papel, Élite y Toy Boy. Actualmente esta de novia con Álex González, se conocieron trabajando juntos.

María Pedraza se sumó al “photo dump” y causó furor. Foto: María Pedraza

En su cuenta de Instagram superó los 12 millones de seguidores. “Every aquarian is a rebel at heart” (Todo acuariano es un rebelde de corazón), es la frase que la actriz decidió poner en su biografía. Con tan solo 26 años, su fama crece cada vez más y en sus redes sociales comparte la pasión por su trabajo con sus admiradores.

María Pedraza Foto: Instagram/mariapedraza_

María Pedraza y su top de sabana.

Con imágenes bailando, preparándose para rodar o posando con los outfits más increíbles, logra impactar a todos sus fans. Esta vez, lo hizo con una foto muy sencilla.

María Pedraza sabe como conquistar a sus seguidores, esta vez posó con un top compuesto por una sabana y se ganó todos los corazones rojos de Instagram. Foto: María Pedraza

Sentada frente a una ventana por donde se ve el mar, con el celular apuntando a un espejo y tapándole la cara, María lució una sabana en lugar de top y una bombacha negra. Una de las tendencias del momento es el uso de pañuelos como tops, esta vez la actriz fue más allá, con su sabana azul.

La publicación conquistó el corazón de casi 400 mil seguidores, que rápidamente le expresaron a la cantante su admiración: “Sos hermosa”, “No podes ser tan divina”, “La octava maravilla”, “Sos increíble”.