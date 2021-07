Anoche se celebraron en Watsco Center, Miami, los Premios Juventud 2021, uno de los eventos más esperados por los latinos. La cantante del momento, María Becerra estuvo presente y deslumbró a todos con un look ajustado y lleno de brillos.

//Mirá también: María Becerra va por más: dos nuevas fechas para sus shows en vivo

En esta oportunidad, la joven cantante compartió con sus millones de seguidores de Instagram, una foto en la foto se la ve con un vestido de tiras en tonos violeta pastel y lleno de brillos. Para acompañar el look llevó el pelo suelto y un delicado make up.

María Becerra en los Premios Juventud Instagram

Si bien los artistas más premiados fueron Bad Bunny y Karol G, fue la presentación de Tini Stoessel la que volvió loco al público, cuando presentó la canción “Miénteme”, que ya tiene más de 135 millones de reproducciones en YouTube, sin contar los clicks que recibió en Spotify.

Sin embargo, muchos no pudieron evitar notar una ausencia que era clave para el tema. Es que, María Becerra, con quien Tini presentó su nuevo tema, no estuvo en el escenario.

María Becerra y Tini Instagram

Ante la consulta de los usuarios, la cantante de “Cázame” salió a explicar la razón por la que no pudo acompañar a su colega y amiga. En algunos videos que se pudieron ver previos al evento, María primero bromeó diciendo que se había demorado en el maquillaje. Pero luego reveló que no pudo ingresar al escenario por complicaciones con la VISA. María tenía VISA de turista y para cantar necesitaba una de trabajo, que no habían tramitado.

//Mirá también: Las reacciones de María Becerra y Tiago PZK al ver a Lionel Messi escuchando “Cazame”

“María Becerra no pudo cantar conmigo por temas de VISA pero la extrañé demasiado, me hubiese encantado estar con ella y ojalá pronto poder cantar juntas MIÉNTEME en vivo. Te amo amiga gracias por todos sus mensajes llenos de amor estoy muy emocionada”, explicó Tini a través de su cuenta de Twitter.