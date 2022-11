María Becerra cautivó a sus seguidores con un traje pegado al cuerpo al mejor estilo “Automático”

María Becerra no para de acumular visitas en su último single “Automático” y desde entonces implementó la estética de corredora de autos a sus outfits. Tal como se la vio en el videoclip, “la nena de Argentina” decidió basar su estilo en los clásicos atuendos de carrera.

Para Halloween, María Becera celebró con un conjunto blanco y medias de red. Luego, apostó por un nuevo vestuario: un traje pegado al cuerpo con cuadros blanco y negro y detalles en rojo.

María Becerra Foto: instagram

En el video puede verse a la cantante desfilando y posando frente a cámara, con su cabello oscuro suelto, el flequillo desmechado y botas coloradas que le dan el toque de color al look.

Rápidamente se llevó todos los halagos en los comentarios, tanto de TikTok como Instagram, y miles de ‘me gusta’.

El descargo de María Becerra tras las críticas por la letra de “Automático”

“El otro día me criticaron por las letras de mis canciones, me dijeron que era muy grosera y que debía tener más cuidado porque las escuchaban niños de cinco años. No veo que les hagan esos comentarios a los hombres artistas” señaló María Becerra en una entrevista para la revista Glamour de España.

Los looks de María Becerra para una famosa revista de España Foto: Javier Biosca

Luego, sin pelos en la lengua, aseguró que está orgullosa de sus temas. “Soy una mujer, me gusta tener relaciones sexuales, me gusta el deseo y me gusta el placer. Tengo derecho a todo eso y me encanta hablar de ello en mis canciones” sentenció.