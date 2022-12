Manija por la Selección, la China Suárez se mostró desde la cama envuelta entre sábanas

La cuenta regresiva para la disputa de la Selección Argentina de la final del Mundial Qatar 2022 contra Francia está por llegar a su fin. Este domingo al mediodía los dirigidos por Liones Scaloni jugarán la copa del mundo y la China Suárez es una de los millones de hinchas argentinos que lo esperan con ansias y emoción.

Después de presenciar en vivo uno de los partidos de la Scaloneta desde Qatar, la actriz ahora se encuentra en México por un nuevo proyecto laboral. Según contó le tocará ver la final desde allí pero no se la piensa perder.

Hasta la "China" Suárez tiene su programa especial desde Qatar transmitido en Star+ (Prensa Star+)

En la recta final de la espera, la ex “Casi Ángeles” manifestó su nerviosismo a través de las historias de Instagram donde se mostró desde la cama, envuelta entre sábanas y confesó que no pudo dormir en toda la noche de la “manija” que le provoca el partido.

“6:30 en México. El partido es a las 9 de acá. Estoy despierta desde las 6. Me desperté 150 veces, tengo unos nervios y una ansiedad que no puedo más. ¿Estamos todos en la misma no?”, le preguntó a sus más de 6.2 millones de seguidores.

Momentos antes subió otra historia con un look bien argentino. La China posó en sus redes con un body estilo corset color celeste en el escote y con detalles en estrás, y color blanco a la altura de la cintura. Lista para alentar a la Scaloneta, la también cantante espera con gran emoción la final.

China Suárez modo Mundial Foto: instagram/sangrejaponesa

El posteo retro de la China Suárez para alentar a la Selección

En su feed, la intérprete de “Lo que dicen de mi” compartió una foto retro con temática mundialista para alentar a la Selección. En la imagen, sacada del cajón de los recuerdos, se la puede ver de pequeña con una pelota de fútbol en la mano desde la playa. La postal recibió más de 100 mil “me gusta” y la actriz expresó en la descripcióN: “ARGENTINA”.