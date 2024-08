Luciana Salazar subió la temperatura de Instagram con un look infartante. La modelo es una de las personalidades más populares de la Argentina y destaca en la escena mediática. Su presencia nunca pasa desapercibida.

La rubia se lleva todas las miradas con sus publicaciones osadas e infartantes. Salazar desprende toda su sensualidad con cada una de las fotografías que comparte. Su estilo único conquista corazones y se ha ganado el cariño del público.

Luciana Salazar se bajó el pantalón, miró desafiante a cámara y quedó al borde de la censura Foto: instagram

Sabe como llamar la atención y causa sensación en Instagram. Apuesta por estilos muy jugados en donde muestra mucha piel. Luciana jamás pasa desapercibida y no conoce de límites. Desafía los límites de la censura a cada paso que da.

Luciana Salazar conquistó corazones posando con un look deportivo ultra hot. Un top ajustado y muy escotado. La parte inferior, un pantalón de jogging ultra bajo mostrando mucha piel de más. La publicación causó sensación y los halagos no se hicieron esperar.

Luciana Salazar posó de espaldas y jugó al borde la censura en redes Foto: instagram

La modelo sabe como llamar la atención de todos y no pasar desapercibida. Dejó sin aliento a sus seguidores y revolucionó Instagram con el osado outfit. Complementó el look llevando el cabello suelto, con algunas ondas naturales y utilizó un maquillaje bien marcado.

Luciana Salazar cautivó corazones con un impactante outfit deportivo.

La modelo no conoce de límites y siempre juega al borde de la censura. Los looks en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans. Es un verdadero icono fashionista y combina estilos a la perfección. Destaca con looks que resaltan su espectacular figura.

Corpiño de encaje bicolor y calza ultra ajustada: Luciana Salazar apostó por todo y encendió Instagram con un look nocturno Foto: instagram

Luciana Salazar modeló con un top mega ajustado y escotado. Lo combinó con un pantalón de tela de algodón con elástico mega bajo. La rubia mostró mucha piel y paralizó Instagram con la jugada imagen.