Luciana Salazar se animó a un top ajustado violeta y encandiló las redes

Luciana Salazar tiene más de 2 millones de seguidores en su perfil personal de Instagram, donde día a día comparte contenido sobre su vida personal y sus mejores outfits. Su feed rápidamente se convirtió en un archivo de los que son sus looks diarios para cumplir con sus obligaciones, asistir a eventos e incluso aquellos que lleva en combinación con su hija Matilda Salazar.

La modelo y bailarina es una estrella de las redes sociales y tiene sus historias destacadas organizadas por diferentes categorías según para lo que haya usado su look. Algunos ejemplos son: videos de looks, looks de noche y de día, looks sexys, momentos de ejercicio, su familia y hasta sus looks diarios.

En esta ocasión, la modelo eligió un top deportivo violeta con el que posó en modo selfie para sus seguidores en las redes.

Quién fue la última pareja de Luciana Salazar

La última pareja pública de Luciana fue el economista, Martin Redrado, con quién estuvo alrededor de diez años. De todas maneras, en 2022, se vinculó a la modelo con Marcelo Aun, un empresario de Zárate. Pero nada es oficial porque ella nunca confirmo dicha relación.

Ala hora de tener su primera hija, Luciana Salazar compartió el proyecto de familia junto a Martín Redrado, pero ahora, a los cinco años del nacimiento de Matilda, la modelo volvió a reprocharle al expresidente del Banco Central de Argentina, con quien fue pareja por más de siete años.

El look para el infarto de Luciana Salazar Foto: instagram

EL CUESTIONAMIENTO DE MATILDA A LUCIANA SALAZAR

Más allá de su indirecto arremetimiento contra Redrado, Salazar describió un crudo reclamo que su hija le hizo el año pasado en el acto de inicio del ciclo escolar, donde le preguntó por qué ella no tenía papá.

Luciana Salazar cortó semana con un look a pura sensualidad que dejó sin palabras a sus fans. Foto: Luciana Salazar

La modelo de manera distendida le explicó su hija que ella naturalmente quería ser mamá. “Y así vas a tener amiguitos que seguro tengan papá solo, mamá sola, mamá y papá. Hay muchos tipos de familia, pero mamá quiso que sea mamá nada más”, agregó Luciana. La niña al instante le respondió: “¡Pero yo quiero tener un papá!”.