Luciana Salazar mostró su lado más rockero: total black, mucho cuero y un toque chic

Luciana Salazar fue una de las más de 65 mil personas que disfrutaton este viernes del recital de los Guns N’ Roses en el estadio de River Plate. Residente del barrio porteño de Nuñez, la modelo no se perdería la oportunidad de ver a una de sus bandas favoritas.

A través de sus redes sociales, compartió algunas fotos y videos de los mejores momentos del recital que incluyeron temas clásicos como Welcome to the Jungle, Reckless, Rocket Queen y U Could be Mine. Así la influencer demostró su fanatismo por el grupo liderado por Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Luciana Salazar cortó semana con una noche de teatro y un look impactante: corpiño, blazer y tacos. Foto: Luciana Salazar

Pero antes de asistir al concierto, la expanelista se fotografió en su departamento y mostró el look rockero que usó el viernes por la noche. Con un estilo total black, Luciana Salazar posó con una remera de “Los Guns” y completó el out fit con mucho cuero.

Sumó a su look botas bucaneras, un minishort ajustado al cuerpo con cola en la parte trasera y cinturón con toques en plateado. Además le sumó un toque chic con un sombrero. La foto la compartió en sus historias de Instagram, por lo que no es difícil imaginar que recibió cientos de reacciones de parte de sus 1.7 millones de seguidores.

La reacción de Luciana Salazar cuando le preguntaron por “hechizos” a Martín Redrado

Desde la ruptura, aún giran los escándalos alrededor de Luciana Salazar y Martín Redrado. Ahora salió a la luz un supuesto nuevo “hechizo” que habría hecho a modelo para no separarse.

Se trató de un frasco de miel que estaría abajo de la cama del economista con un papel con el nombre de Luli. Así lo encontró una empleada doméstica, sin querer lo rompió y Redrada y Salazar no se vieron más desde entonces, según contaron en “Socios el Espectáculo”.

Luciana Salazar habló de los supuestos hechizos de Redrado. (Captura El Trece)

Consultada por esta situación, la top model confesó en un movil: “La verdad es que me da vergüenza decir esto, pero se ve que tienen muy buena información”. Y recordó cuando se encontró en el freezer de su ex también un papel con su nombre: “Creo que son contemporáneas... mientras que uno estaba en el freezer, el otro estaba debajo de la cama. Pero a mí, en su momento, me dijeron que no había sido él el del freezer, o sea que había sido alguien de la familia. Pero no entremos ahí de vuelta porque es cosa del pasado”.