Guns N’ Roses ya está en nuestro país para su show en River: ¿cuál es el setlist?

En una nueva visita que realiza Guns N’ Roses a la Argentina en el contexto de su “South American Tour 2022″, la emblemática banda liderada por Axel Rose, Slash y Duff McKagan, se presentará este viernes 30 de septiembre en el estadio de River Plate en una noche que promete estar llena de emoción y rock. En un mundo donde las bandas han dejado de salir de manera masiva y las glorias se van apagando de a poco, la visita de Guns es una caricia al alma para aquellos fanáticos del género.

En varias imágenes que se viralizaron por las redes sociales se pudo ver la llegada de Axel con un jean, camisa blanca y un saco rosa al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Brasil tras haber dado un emotivo recital en Río de Janeiro. El recital duró casi tres horas, en donde hubo contradicciones entre la prensa brasileña, ya que muchos aseguraron que fue extraordinario y otros criticaron la voz de Axel.

Guns N’ Roses llegó a nuestro país para tocar en River. Foto: TN

Por otra parte, también se pudieron ver fotos de Slash llegando a nuestro país con un estuche de guitarra lleno de calcomanías con una campera de cuero negra, gorra, anteojos y barbijo, como también a Duff con un atuendo similar al del guitarrista que sigue en paralelo realizando su trabajo como solista con su último cd que salió en febrero de este año junto al cantante Myles Kennedy.

Guns N’ Roses llegó a la argentina. Foto: Infobae

Qué le espera a los argentinos en el recital de Guns N’ Roses en River

Al ser una banda que no viene muy seguido a nuestro país y que no ha sacado un cd nuevo, los argentinos que vayan al recital de los Guns se podrán encontrar con un sin fin de clásico que los trasladará a sus tiempos de adolescencia o infancia en muchas ocasiones. Asimismo, aquellas personas que hace rato no vayan a la cancha de River se encontrarán con el estadio casi renovado en su totalidad.

Por otra parte, la mayoría sabe que desde hace años el negocio del campo VIP ha hecho que esta clase de recitales tengan una energía diferente y este caso será igual, ya que el escenario que tendrá una pasarela en el medio llegará hasta casi el final del sector. En cuanto al repertorio, la banda hace varias semanas atrás publicó una foto con un setlist que es fijo y que en medio de cada recital van agregando alguna que otra sorpresa para los fans.

Los primeros cinco temas serían “It’s so easy”, “Brownstone”, “Chinese democracy”, “Slither”, “Welcome to the jungle”, “Better”, también se destacan los de siempre “You could be me”, “Sweet child of mine”, “November rain”, “Nightrain”, “Patience”, entre otros. Sin embargo, hay uno de los clásicos que llamó la atención de los fanáticos y no está en la lista que es “Don’t cry”, uno de los más aclamados por las masas, pero que sabemos, no quieren ni la banda, ni los fanáticos exquisitos; si lo terminan incluyendo o no es todo un misterio.