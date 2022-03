Lucia Javocekova encendió las redes sociales con una producción de fotos que corre los límites de lo permitido en Instagram.

La modelo publicó unas imagenes al borde de la censura que dejaron sin aliento a más de uno.

Lucía Javorcekova posando junto a una motocicleta.

La ciclista “más linda del mundo” como la llaman sus fanáticos posó completamente desnuda tapandose solo con un pedazo de tela apoyado sobre su pecho.

Con el pelo suelto y sin maquillaje, la modelo se muestra al natural, llevándose todas las miradas.

Lucia Javorcekova al borde de la censura Foto: Instagram

A los pocos minutos obtuvo más de 68 mil “me gustas” y cientos de reacciones.

“‘¿Que estas buscando?’ preguntó ella. ‘Estoy buscando alguien que me entienda, que me escuche, que me sienta, que sea real conmigo. Alguien con quien poder ser yo misma’” escribió en su publicación sorprendiendo a sus fanáticos.

Lucia Javorcekova semi desnuda posó para sus seguidores Foto: Instagram

¿Por qué Lucía Javorcekova dejó el ciclismo?

Esta es una pregunta que frecuentemente hacen sus seguidores, buscando una explicación ya que la modelo era muy buena en lo que hacía.

El hecho sucedió en el 2018, cuando Lucia Javorcekova decidió alejarse de este mundo del deporte para triunfar como modelo y también como DJ.

Lucia Javorcekova, la ciclista "más linda del mundo", mostró su transformación en short y top rojo. Foto: Instagram

Actualmente comparte el material que produce en ambos campos en su red social con las millones de personas que la siguen.