Lista para el verano con una mirobikini negra, Magalí Mora se arrodilló junto a la piscina

La modelo Magalí Mora se prepara para el verano y aprovecha los días de calorcito que regalan esta preprimavera. Por eso, subió una imagen se la ve de rodillas, sobre un cómodo camastro al lado de una piscina y luciendo una impactante microbikini negra.

Magalí Mora

La foto se llevó todos los piropos: “Hermosa”, “Diosa”, “Bombón”, fueron apenas algunos de los calificativos para la modelo, que de a poco vuelve a la escena mediática. “Falta poquito para el verano”, escribió junto a la postal, que ubicó geográficamente en Mar del Plata.

Magalí Mora Foto: Instagram

Además, la modelo subió unas divertidas historias sobre su regreso al gimnasio, sorprendida por haber logrado una continuidad de tres días. “No se bajó de un caballo, lo dio todo”, decía un mensaje que escribió su entrenadora sobre la forma de caminar de Magalí, adolorida por los ejercicios.

Quién es el novio de Magalí Mora

Hace un tiempo Magalí Mora deslumbró con una foto bien veraniega. En la imagen, se la veía de pie posando con una bikini color nude y, encima, un minivestido de red. Pero en esa oportunidad, la publicación despertó la intriga de muchos por las palabras que acompañaron a la imagen: “La subo sólo porque a ÉL le gusta”.

Magalí Mora Foto: Magalí Mora

Las especulaciones no tardaron en llegar pero hubo un comentario que fue “al hueso”: “A qué no lo etiquetas...”, la retó el usuario. Y Magalí no hizo más que sumar misterio: “Si él se anima a firmar...”, desafió la morocha.

Magalí Mora y un look veraniego Foto: Instagram @magali_moraok

Lo cierto es que parece que Magalí ya no esconde más a su amor, Nicolás, con quien subió una foto desde la cama y hasta se animó a etiquetarlo. “Se hace el que trabaja y no me da bola”, escribió la modelo.