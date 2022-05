Larissa Riquelme (37) saltó a la fama luego de que se viralizara un video donde se la ve festejando un gol de la selección Paraguaya de futbol durante el mundial del año 2010 realizado en Sudáfrica. Desde allí la modelo fue llamada “La novia del mundial”.

En Argentina Lari se hizo muy conocida por su participación en el programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño y por su relación con Jonathan Fabbro, con quien sale hace más de diez años y se encuentra preso en Ezeiza.

En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 1,8 millones de seguidores con quienes viene de compartir una imagen que elevó la temperatura. En el posteo se la ve acostada, boca abajo, de costado, leyendo un libro junto a una taza de té, con los tacos tirados al lado de la modelo. Mientras tanto ella se encuentra luciendo un body negro manga larga, una de las tendencias que es furor en las redes sociales.

Como es usual en Larissa la publicación fue acompañada de una frase: “Hay gente que cree que me ha callado solo porque no respondo a sus provocaciones. Pero yo digo: donde la ignorancia habla; la inteligencia calla! Buen día, que tengan todos una hermosa mañana seguimos con el fresco”. Fueron más de 15 mil las personas que con un me gusta le expresaron su apoyo a la modelo.

Qué dijo Larissa Riquelme sobre volver a la Argentina

Tras una de sus visitas a Argentina para ver a su novio, Larissa fue consultada sobre si volvería a trabajar en el país.

“Argentina en un todos contra todos. Lo pensaría dos veces para ir a trabajar devuelta allí. Si te vas, Tenes mucha exposición mediática y a veces eso cuesta mantener”, expresó la modelo.