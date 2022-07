La influencer y ex actriz de contenido para adultos Lana Rhoades acumula más de 16.7 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y con tan solo 19 publicaciones en su feed no deja de sorprender a sus fanáticos que no pierden oportunidad para dejarle comentarios de apoyo.

Rhoades saltó a la fama en el cine para adultos luego de que la famosísima actriz Mia Khalifa haya dado un paso al costado en la carrera. Lana comenzó a reemplazarla y su éxito escaló a niveles impensados.

El sensual posado de Lana Rhoades Foto: Instagram/@lanarhoades

Una vez más, Lana subió la temperatura de las redes sociales al subir una foto en la playa. Con un traje de baño enteriza color blanco y rosa combinado con un mini pareo a conjunto. “Beach bunny”, escribió en la descripción del posteo. No solo compartió una foto en su perfil, sino también en sus stories publicó una foto exclusiva.

La publicación de Lana Rhoades que dejó sin palabras a sus seguidores. Foto: Instagram

Cuánto cobra Lana Rhoades por su contenido para adultos

Si bien Lana ya no se dedica a ser actriz de contenido para adultos, su carrera se mantuvo en la misma línea. Y es que es una de las celebridades más conocidas en Onlyfans, allí mantiene su perfil por 5 dólares al mes.

Lana Rhoades desde la playa. Foto: Instagram

Al igual que Khalifa, Rhoades trabaja para PlayBoy Centerfold, la nueva plataforma donde se puede encontrar contenido exclusivo mediante suscripciones a los perfiles de las figuras.