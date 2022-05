Durante la noche del domingo se realizaron los Martin Fierro 2022. Lali Espósito fue una de las artistas que más llamo la atención a lo largo de toda la jornada. Antes de comenzar Lizy Tagliani subió al camarín que compartía la cantante con el anfitrión de la noche Marley para realizarles una entrevista.

Lali Espósito, los Montaner y Soledad Pastorutti se llevaron el Premio Martín Fierro a Mejor Jurado por su desempeño en "La Voz Argentina". Foto: VíaPaís

Minutos antes de arrancar la gala, la conductora de El precio justo se encontró con que la intérprete de Disciplina todavía no se había cambiado y se encontraba con un glamuroso pijama rosa de seda con plumas de las manos.

El increíble pijama de seda de Lali Espósito antes de los Martín Fierro. Foto: Telefe

Para bajar a la alfombra roja Lali decidió cambiar su look. Se mostró con un vestido largo sin espalda con lentejuelas brillantes. Al compartir el video de su look en con sus más de 10 millones de seguidores de Instagram se ganó el me gusta de 663 mil personas.

Los gestos de Lali Espósito tras el anuncio del galardón de oro

Ya adentrada la noche, se anunció que MasterChef había sido el programa ganador del Martín Fierro de oro. Fue entonces cuando los gestos que hizo Lali llamaron bastante la atención.

Lali Espósito en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022. Foto: VíaPaís

En ese momento la artista se encontraba junto a la familia Montaner debido al programa en el que tanto Ricardo como Mau y Ricky junto a Lali fueron jurados del programa La Voz Argentina. Al anunciarse el ganador del galardón de oro, La cantante hizo gestos como cocinando, insinuando que cocinar no es suficiente para el mejor de los mejores.