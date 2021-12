Eugenia China Suárez regresó al país para pasar las fiestas de fin año juntos a sus hijos, después de lo que fue el Wandagate y su separación de Benjamín Vicuña. La modelo comienza a contar los días para dejar atrás un 2021 muy convulsionado.

Esta vez, “La China” aprovechó para posar en una selfe dominguera que se robó todos los suspiros por parte de sus admiradores. “Diciembre”, escribió la modelo en la selfie con un top blanco traslucido y tuvo que usar emojis para evitar la censura.

La actriz compartió unas fotos con las que cautivó a sus seguidores. (Foto: Instagram).

La ex Casi Ángeles revoluciona las redes cada vez que sube una foto y esta vez no fue la excepción. En apenas unas horas logró romper la barrera de los 200 mil me gustas por parte de sus más de 5 millones de seguidores.

“No das más”, “Podrán”, “La más bella del mundo”, fueron algunos de los comentarios que estuvieron acompañados por cientos de emojis de corazones y fuegos. Sin embargo, también aparecieron los originales y temáticos sobre la época navideña: “Yo le pedí a Papá Noel por vos” escribió un fanático de la modelo.

La unión de la China Suárez con Wanda Nara

Después de lo que pasó, nadie se hubiera atrevido a pensar que Wanda Nara y la China Suárez podrían aparecer juntas. Sin embargo, Joaquín, el nene que hace tortas, hizo que sea posible ver unidas a las dos mediáticas.

Wanda Nara y la China Suárez se unieron en redes sociales por una causa noble

Hace algunas semanas el nene pastelero denunció que recibió ataques de cyberbullying. Las dos modelos compartieron mensajes en sus redes sociales en apoyo al chico de 8 años que es oriundo de General Rodríguez.