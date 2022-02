La ex actriz para cine de adultos Lana Rhoades (Edad 25 años) dio a luz a principios del mes de enero empezando un 2022 recargada de energías y entusiasmada por su nueva etapa como madre. Súper activa en su Instagram Lana nos muestra el día a día del ser madre de un hermoso niño llamado Milo quien en palabras de ella es su nuevo mejor amigo.

En uno de sus posteos con el pequeño Milo nos comparte que para ella “La vida de mamá es la mejor vida” dejando sutilmente en claro que su vida como actriz cine de adultos es algo del pasado.

Lana Rhoades dio detalles sobre su mala experiencia en la industria. Foto: Instagram

Pero fue con el posteo de su primer ecografía meses atrás que la ex actriz realizo declaraciones contundentes acerca de su pasado en la industria, además de expresar su incomodidad en diferentes entrevistas entre las cuales se encuentran el podcast “Call her daddy” creado por Alexandra Cooper y Sofía Franklyn.

Lana Rhoades sigue siendo una de las actrices del cine para adultos más populares en Internet.

“Sabía que iba a ser una estrella del cine para adultos a los 12 o 13 años. Ni siquiera estaba viendo cine para adultos, simplemente lo sabía”.

“Cuando era más joven, realmente no tenía una buena vida hogareña. Me sumergía en programas de televisión y películas y fantaseaba con eso”.

Por qué decidió retirarse Lana Rhoades del cine para adultos

Siendo una de las actrices de cine para adultos más reconocidas y habiéndose iniciado en la industria de muy joven, el pasado aún hoy la atormenta y es que Lana sostiene qué “Honestamente, siento que a veces estoy negada y no puedo aceptar las cosas que hice. Hubo una escena particular sobre la que tuve que hablar con mi terapeuta” sobre esa tormentosa escena confesó además qué, “No supe cómo decir que no. Fue una de las cosas más desagradables y repugnantes que hice”.

Lana Rhoades tuvo a su bebé recientemente. Foto: Instagram

Es por aquellas experiencias y su nueva vida como madre que Lana Rhoades decidió finalmente alejarse de la industria del cine para adultos y enfocarse en su carrera como influencer, modelo y a su nuevo pequeño.