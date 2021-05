Luego de su viaje por Estados Unidos, la China Suárez ya está asentada en Buenos Aires y volvió con todo al trabajo. Con entusiasmo, la actriz encaró las redes sociales de manera muy profesional y esta vez asombró a sus seguidores con un look muy urbano.

China Suárez

La modelo presentó en una historia una producción fotográfica de una nueva colección de ropa deportiva para la que se preparó con esmero. Eugenia luce un conjunto deportivo en combinación de beige y negro. Está formado por un top negro y mangas largas en beige y un legging negro y beige.

China Suárez

Las mangas le dan un gran volumen sobre los hombros. Completa el look con zapatillas negras con suela blanca, el pelo prolijamente recogido, con algunas mechas sueltas y su gran sonrisa.

China Suárez

Se puede ver el outfit de frente y espalda, a través de varias imágenes. En otra producción la China compartió un conjunto de top y legging estampado con flores grandes, en colores que van del negro al vino.

China Suárez

La China es muy activa en Instagram, donde presenta sus mejores producciones a los más de 4.8 millones de seguidores.

Suele compartir también divertidos momentos en familia y algunas reflexiones de la vida, que son muy bienvenidas por los admiradores. Cada uno de sus posteos cosecha miles de comentarios y corazones y su fama sigue creciendo.

Ni bien Suárez llegó al país con sus dos hijos más pequeños tuvo que aclarar con la prensa que la relación con Benjamín Vicuña, padre de los dos niños menores, Amancio y Magnolia, es excelente.

Ante los rumores de ruptura, la China sostuvo que su viaje a Miami fue por motivos laborales y sentimentales (visitar a la familia de su gran amiga Sofía Sarkany, recientemente fallecida). Por su parte, Benjamín se instaló en el último tiempo en Chile por motivos laborales y por la pandemia se demoró el regreso.

China Suárez

Para aclarar la situación ella declaró: “No estoy separada. Me enteré de lo que se dice porque me escribieron varias amigas. Pero, esta vez, no. Ni crisis ni nada. Tal vez los rumores surgieron por el viaje. Lo tenía programado previamente, pero me enfermé y tuve que postergar todo. No lo iba a cancelar”.

Según contó en una charla anterior con la revista “El planeta urbano”, donde hablaba de su amor por Vicuña: “Lo amo por su forma de amar a sus hijos, lo amo porque es el primero que no se enoja y me banca cuando llego a casa con un perro que encontré por la calle. Porque nos acompañamos y elegimos, incluso en momentos difíciles y de crisis, lo que para mí ya es mucho”, expresó.