La China Suárez modeló con una microbikini asimétrica en TikTok y se llevó todos los corazones rojos

La China Suárez es una de las actrices y cantantes más famosas de Argentina y desde sus primeras apariciones en la pantalla chica que conquistó el corazón del público. Hoy en día, sus redes sociales demuestran el amor que le tienen sus fanáticos y su cuenta personal de Instagram es una evidencia. Allí la ex Casi Ángeles supera los 6.2 millones de seguidores.

En su perfil la actriz comparte todo tipo de contenido, desde sus looks, hasta vacaciones, trabajo y también momentos especiales con las personas que más quiere. Sin embargo, no es la única plataforma en la que la China pisa fuerte. También comenzó a estar muy presente en TikTok, que no cabe duda de que es la plataforma del momento.

La vez que la China Suárez sorprendió a todos desde la cama y al natural. Foto: Instagram/@sangre

En su cuenta de la red social de los videos tiene más de 739 mil fanáticos y supera los millones de likes. En uno de sus últimos videos, la famosa modeló una microbikini que tenía un detalle especial, parecía que eran dos trajes de baño encimados. De color negro y asimétrica, la bikini enloqueció a los internautas aunque aseguraron que no era la ideal para tomar sol.

Desde la habitación del hotel en la que se está hospedando con Rusherking, el trapero oriundo de Santiago del Estero con el que está en pareja desde mayo de 2022, la cantante se grabó frente al espejo y acumuló más de 53 mil Me gusta y cientos de comentarios.

La China Suárez nadó con su microbikini y mostró un increíble detalle del hotel

La China Suárez y Rusherking están vacacionando en “La Casa de la Playa”, un hotel de México que parece de ensueño. En un video que compartió en su cuenta de TikTok la actriz mostró la ventana que está en el fondo de una piscina y desde la que se puede ver el mar. La filmación superó las 690 mil reproducciones y sus seguidores quedaron fascinados.

“Quiero que vean esto. Tiene una burbuja la pileta, tipo una ventana que da al mar”, dijo en sus historias de Instagram mientras mostraba la piscina. Sin dudas, la China disfruta de un merecido y romántico descanso junto a su novio.