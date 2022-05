Kylie Kristen Jenner es una de las billonarias más jóvenes del mundo. Además sus estilo marca tendencia en las redes sociales y en el mundo de la moda. Es una referencia para más de 339 millones de personas que la siguen en sus redes sociales.

Kylie Jenner es la menor de las hermanas Kardashian-Jenner. (Instagram/kyliejenner)

Recientemente la empresaria publicitó su nueva linea de maquillajes “Lavender” junto a una serie de imágenes suyas, en las que se la ve con un body tejido color lila cut out con una sola manga. Si bien millones de personas reaccionaron positivamente a las imágenes, fueron muchos los que la cuestionaron por abusar del photoshop.

La imagen que Kylie Jenner borró de su cuenta tras fuertes criticas por abusar del Photoshop. Foto: Kylie Jenner

“¿Dónde están sus rodillas?”, “Esto está más editado de lo normal” exclamaban sus seguidores en las redes sociales. Es por eso que la modelo dio de baja la publicación y compartió una nueva con el mismo atuendo pero menos edición. En esta nueva imagen fueron más de 4 millones las personas que dieron me gusta.

Kylie Jenner promocionó su nueva linea de maquillajes. Foto: Kylie Jenner

Cómo se hizo famosa Kylie Jenner

Se hizo conocida por su participación en el programa Keeping Up with the Kardashians, con tan solo nueve años. El programa sirvió para lanzar a la fama a cada uno de los integrantes de la familia. Pero Kylie Jenner decidió tomar otro camino y convertirse una de las billonarias más joven.

La empresaria uso su influencia en el mundo de la publicidad y de las redes sociales para dedicarse al Make Up, asi fue como lanzó la marca Kylie Cosmetics. Actualmente la compañía es valorada en 900 millones de dólares.