La foto de Khloé Kardashian que se hizo viral en las redes sociales donde se la ve luciendo una microbikini y sin retoques sigue sumando polémicas.

Recordemos que dicha postal fue subida “por accidente” y que la estrella de “Keeping up with the Kardashians” habría intentado eliminarla desde que se conoció su existencia.

Sin embargo, antes lo difícil que ha sido lograr que la foto deje de circular en Internet, la hermana de Kim Kardashian ha optado por hacerle frente y hablar al respecto.

La foto que Khloé Kardashian intenta eliminar de Internet. Gentileza: Infobae

A través de una serie de videos que realizó durante un en vivo y que luego compartió a través de su su cuenta de Instagram, Khloé Kardashian compartió cómo se ve su cuerpo sin filtros y sin edición.

La empresaria admitió que la fotografía filtrada es de ella, y la llamó hermosa, pero asegura que se trató de una mala imagen de ella que se compartió con fines negativos.

“Como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora después de trabajar duro para llegar a este punto, y luego lo comparte con el mundo, tengo todo el derecho a pedir que no se comparta”, explicó la hermana de Kim Kardashian.

Khloé Kardashian se sinceró sobre las presiones que ha vivido por su aspecto físico

Khloé Kardashian reveló las presiones sobre su aspecto que han pesado desde su juventud, de ser conocida como “la hermana gorda” de Kim Kardashian a tener que estar a la altura de altos estándares de belleza por pertenecer a su familia.

“Por más de una década en fotos, cada una de mis imperfecciones ha sido micro analizada y se han burlado del más pequeño detalle y el mundo me lo recuerda todos los días”, lamentó la socialité.

El antes y el después de Khloé Kardashian. Gentileza: Elle

A pesar del mal momento vivido tras que se compartiera la fotografía, Khloé Kardashian aprovechó la oportunidad para reflexionar y llevar un mensaje esperanzador a sus seguidores.

Khloé Kardashian en su cumpleaños 36. (Instagram/khloekardashian)

“Me he dado cuenta que no podemos continuar viviendo una vida en la que quepamos en un molde perfecto de lo que otros nos han impuesto. Solo sé tú mismo asegúrate que tu corazón sea feliz”, compartió.