“La mitad de los invitados estaban desnudos”: Khloé Kardashian reveló una aterradora experiencia que vivió en una fiesta de Diddy Combs.

Justin Bieber, es uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial y, durante este mes, ha estado en el centro de atención recientemente. Sin embargo, esta vez no fue por cuestiones personales, sino por su conexión con el escándalo que rodea a Sean Diddy Combs. El famoso rapero fue arrestado y enfrenta acusaciones de tráfico sexual, lo que podría llevarlo a cumplir una larga condena en prisión.

Con relación a las polémicas fiestas que realizaba el rapero, Khloé Kardashian, en un episodio de Keeping Up With The Kardashians, confesó que asistió a una de ellas. Un dato no menor es que reveló que la mitad de los invitados estaban “desnudos”.

Las fiestas de Diddy Combs.

Las principales declaraciones de Khloé Kardashian sobre las fiestas de Diddy Combs

Diddy Combs. (Foto Mark Von Holden/Invision/AP, archivo)

En el episodio de 2014 titulado ‘Secrets of a Double Life’, Khloé habla con su hermana Kourtney en su vestidor. El fragmento comienza con Kourtney preguntándole: “¿Con quién estuviste ese fin de semana?”, y Khloé le responde: “Con varios amigos”.

Entonces, Kourtney, a modo de broma, nombró una serie de nombres: “¿Diddy, Quincy (Combs), Justin Bieber, French Montana?”, y Khloé asiente e indica: “Hasta ahora vas bien”, y molestó a su hermana porque es probable que no conozca a nadie de los que nombró. Muy segura, Kourtney confesó que no y Khloé respondió: “Bien”.

Poco después, al rememorar su intensa noche, Khloé contó que tomó un vuelo a las 5:30 de la mañana y que en la “fiesta” a la que asistió, la mitad de los invitados “estaban desnudos”. Con una sonrisa, le sugirió a Kourtney: “Te habría encantado”.

Este intercambio adquiere importancia en el contexto de la reciente demanda contra Diddy, cuyas fiestas de “freak offs” (es decir, encuentros sexuales desenfrenados) han sido contadas por sus abogados como “un estilo de vida, no un delito”.

Diddy Combs

Cabe destacar que, hasta ahora, no hay evidencia que indique que Khloé ni las celebridades mencionadas en el episodio de KUWTK estuvieran implicadas o informadas sobre las actividades mencionadas en la demanda.

Debido al caso ocurrido, las acusaciones contra Diddy incluyen establecer “una empresa criminal” cuyos miembros y asociados se dedicaban e intentaban dedicarse, entre otros delitos, al “tráfico sexual, trabajos forzados, secuestros, incendios provocados, sobornos y obstrucción a la justicia”.

El rapero, cuyo nombre real es Sean Combs, fue arrestado la semana pasada después de declararse inocente de los cargos de conspiración para asociación ilícita y tráfico sexual. Se le negó la libertad bajo fianza, que fue establecida en 50 millones de dólares.

Las acusaciones indican que Diddy “abusó, amenazó y coaccionó” a mujeres y otras personas en su círculo para satisfacer sus deseos sexuales, resguardar su imagen pública y ocultar su comportamiento. Su abogado, Marc Agnifilo, afirmó que su cliente es inocente y defendió que las fiestas de “freak offs” eran consensuadas. Además, argumentó que no podían considerarse tráfico sexual, ya que todos los invitados participaron de manera “voluntaria”.