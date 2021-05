La bailarina panameña Kate Rodríguez está trabajando exitosamente en el programa “Bienvenidos a Bordo” conducido por Guido Kazcka, junto a importantes figuras.

También sabe sumar su simpatía a los escándalos mediáticos que protagoniza y con la misma gracia maneja sus redes sociales con mucha aceptación de sus fans.

Suele compartir en su cuenta fragmentos de su participación en la televisión, videos de bailes, muchas promociones de marcas que la auspician y, por supuesto, escenas en distintas playas.

Kate está en pareja, conviviendo con un joven que no pertenece al mundo artístico. Y esa vida privada le pertenece solo a ellos. Lo que sí comparte es el hacer diario profesional con el que está muy entusiasmada.

Ahora y recordando los días de calor, Kate compartió una serie de fotografías en la playa, a orillas del mar y se la ve con una bikini estampada con fondo amarillo fuerte con pinceladas negras y breves tiritas.

Acompaña el look con una capelina natural y como epígrafe hace un pedido: “¡Devuélveme el verano!”. Los comentarios llegaron en seguida de la mano de emojis de fuego, corazones y caritas sonrientes.

Recibió en poco tiempo más de 15.5 “likes” de sus más de 786 mil admiradores y la morocha correspondió a los halagos recibidos: “Belleza de mujer”. “Animal”, “Hermosa” fueron solo algunos.

Kate Rodríguez creció mucho en su carrera profesional en nuestro país y suele participar como panelista o concursante en diversos programas de juegos. Este carisma también le da sus réditos en las redes sociales.

Kate Rodríguez vs Mica Viciconte

En Bienvenidos a bordo se dio un momento incómodo entre Kate y Mica Viciconte antes de participar ambas en un juego de destreza cuando la ex ganadora de “Combate” le recordó una mala actitud que tuvo con ella.

“Señoras y señores, están Mica Viciconte y Kate Rodríguez para sacar la tuerca. ¿Y se conocen?”, preguntó Guido Kaczka. “Sí, nos conocemos”, respondió Mica. “Sí, de Combate”, agregó Kate.

“Pero ahí no fuiste muy buena conmigo”, le retrucó Mica. “¿En serio?”, preguntó Kate, sin entender qué era lo que le estaba reclamando.

“Sí, porque le dijeron que me haga una coreografía y me dijo esta chica no, esta chica no”, le respondió Mica. “Bueno, porque ella era más profesional Kate Rodríguez”, justificó Guido.

“Ella nos estaba enseñando a nosotros, pero a mí no me salía”, acotó Mica. “Y bueno, y bueno, y también, con ese título cómo no te vas a pelear, Combate se llama el programa”, concluyó Guido.