Julieta Poggio, como una Barbie, impactó con un vestido elegante y sexy

Julieta Poggio tiene 21 años y es una de las celebridades del momento, desde su salida en marzo de 2023 de Gran Hermano, su vida dio un cambio rotundo y actualmente, es la elegida para demostrar su talento como bailarina, actriz, cantante y modelo. También, para ser la cara de diferentes marcas de indumentaria y maquillaje, y realizar presencia en distintos eventos.

La popularidad de Julieta se evidencia a partir de sus redes sociales. Actualmente, posee 2.5 millones de seguidores en su perfil de Instagram y hasta más de 900.000 likes por posteo. Allí postea su vida diaria, habla con sus fanáticos, muestra sus grandes lujos, enseña sus diferentes proyectos y trabajos, los momentos con amigos y familia, y sus looks más trendy y atrevidos.

Julieta Poggio en los Martín Fierro Foto: instagram/poggiojulieta

En esta oportunidad, Julieta fue invitada al evento de una marca de maquillaje y sus nuevos lanzamientos, teniendo en cuenta que su presencia es muy importante debido a su popularidad.

Julieta Poggio, como una Barbie, con un vestido elegante y sexy Foto: Instagram

La bailarina asistió al evento con un look inspirado en la mayor tendencia de las últimas semanas, la película de Barbie y los tonos rosas. Ella lució un vestido de Matías Baez, corto, con hombros descubiertos y mangas cortas abullonadas, de color rosa fuerte.

Combinó la prenda con un minibolso del mismo género y color, con sandalias del mismo tono y con accesorios plateados para brindarle más brillo. Por otro lado, usó las uñas de los pies en tono negro y las de las manos esculpidas y transparentes, y aros de cruz con brillos.

Todo el estilismo fue pensado por Lucas Mata, con peinado de Mauro Brito y maquillaje de Vero Luna. Julieta lució el cabello recogido en una cola de caballo muy tirante, y un maquillaje muy marcado, cejas perfiladas, máscara de pestañas, un gran delineado y sombra de ojos en tonos rosas y brillosos.

Lo terminó con rubor, contorno e iluminador para resaltar todas las facciones de su rostro y otorgarle más luminosidad a la cara, y eligió un gloss rosa para magnificar el volumen de los labios y de toda la boca.

La inspiración de Julieta Poggio para su look Barbiecore

Como era un look Barbiecore, la bailarina y su equipo se inspiraron en Margot Robbie, la actriz de la película, Barbie The Movie. Ellos eligieron un look que Margot lució en la campaña de prensa de la película y ejecutaron un vestido similar y con accesorios parecidos. En cuanto al peinado y maquillaje, usaron como referencia a un look de Rihanna en la Diamond Ball 2014.