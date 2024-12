Julieta Poggio bailó frente a cámara con un conjunto deportivo ultra ajustado y conquistó a sus fans

Julieta Poggio sabe cómo sorprender a sus seguidores y lo volvió a hacer con un look que no pasó desapercibido. La actriz y modelo, quien cuenta con más de 3.2 millones de seguidores en Instagram, compartió un video donde mostró su destreza para el baile mientras lucía un conjunto deportivo que se robó todas las miradas.

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Poggio no paró de conquistar a sus seguidores con su autenticidad y estilo único. Además de dedicarse a la actuación, el modelaje y las redes sociales, Julieta se convirtió en una referente de moda y estilo de vida.

Julieta Poggio de Gran Hermano subió la temperatura con un look invernal ultra hot

Julieta Poggio deslumbró con un conjunto deportivo

La publicación fue un homenaje a Emilia Mernes, su cantante favorita, y bailó al ritmo de uno de sus hits. El outfit elegido fue el “Conjunto Lady - Melange” de Adictas Fit, una marca que está marcando tendencia en el mundo fitness. El conjunto incluye una mini calza con un corte en V que resalta la cintura y un top con tiras cruzadas en la espalda, acompañado de un diseño acanalado que lo hace único.

El look de Julieta Poggio.

El conjunto que eligió Poggio en esta ocasión tiene un precio de $48.930 y es uno de los más virales de la marca. Para completar el look, sumó accesorios plateados, una gorra azul desgastada y apostó por su pelo suelto con ondas naturales. Como detalle final, optó por un maquillaje cargado, que añadió un toque de glamour a su outfit deportivo.

La publicación acumuló más de 50 mil likes en pocas horas y generó cientos de comentarios de sus fanáticos, quienes no dudaron en elogiarla. “Me vuelvo loca”, “Wow” y “Quién pudiera tener ese cuerpo” fueron algunas de las frases que llenaron su post de buena onda. Julieta acompañó el video con la frase: “No podía no hacerlo. Antes de que me pregunten, este por el look es de Adictas Fit, ¡los conjuntos más virales!”.